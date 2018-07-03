В июле на водоёмах района проходит профилактическая акция «Рыбалка по правилам». В ходе мероприятия работники Белорусского общества охотников и рыболовов, совместно с сотрудниками межрайонного отдела государственной инспекции охраны животного и растительного мира контролируют соблюдение гражданами Правил ведения рыбного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание уделяется рыболовам, которые осуществляют лов рыбы на кружки, колобашки, донки, дорожку с судов, оснащённых двигателями, а также поддержанию ими надлежащего санитарного состояния в рыболовных угодиях.

Жлобинская межрайонная испекция охраны животного и растительного мира напоминает, что в соответствии с Правилами осуществлять лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова и дол рыбы на дорожку с судов с двигателями разрешается только рыболовам, которые являются членами РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов"

Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По материалам Жлобинской межрайонной испекции охраны животного и растительного мира подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.





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