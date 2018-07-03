В Беларуси стали чаще выявлять поддельные долларовые банкноты, об этом сообщает Нацбанк. В первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост количества выявленных поддельных долларов составил 9,3%.

— В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2017 года банкнотное строение поддельных долларов США практически не претерпело изменений, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов — 93%. Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами 50, 10 и 5 долларов, — отмечают в Нацбанке.

При этом 3 «липовые» банкноты относились к категории частичных подделок (I квартал 2017 года — 1 штука). Эти подделки были изготовлены из подлинных банкнот номиналом 1 и 5 долларов, на них дописали лишние ноли.

Количество выявленных поддельных российских рублей в первом квартале этого года сократилось немного менее чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года.

Количество подделок евро уменьшилось на 17,6%, белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) снизилось в абсолютном выражении на 10 штук.

— В отчетном периоде в банковской системе выявлены 2 поддельные банкноты белорусских рублей образца 2009 года, которые представлены банкнотами номиналами 20 и 5 рублей, по одной банкноте каждого. Количество банкнот образца 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось в абсолютном выражении на 12 штук. В то же время количество поддельных банкнот образца 2000 года увеличилось на 2 банкноты и составило 4 банкноты номиналами 200 000, 100 000 и 10000 рублей. Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.