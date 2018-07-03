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В районе снят запрет на посещение лесов
04.07.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Распоряжением председателя райисполкома А.В. Бондаренко № 174-р от 04.07.2018 г. в Хойникском районе снят запрет на посещение лесов благодаря устойчивой прохладной и влажной погоде. Прошедшие на протяжении минувшей недели обильные дожди улучшили пожароопасную обстановку в лесах.
РОЧС.
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Распоряжением председателя райисполкома А.В. Бондаренко № 174-р от 04.07.2018 г. в Хойникском районе снят запрет на посещение лесов благодаря устойчивой прохладной и...
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