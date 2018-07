Rajdy samochodowe w Swisłoczy

W Świsłoczy odbyły się dwie ciekawe i oryginalne imprezy – dżip-festiwal i trophy-rajd "Żubry", które stały się początkiem Tygodnia dzieci i młodzieży w okolicy.

Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy trophy-rajd "Żubry" świąteczną kolumną przejechali przez miasto. Mieszkańcy ulic Gagarina, Pogranicznej, Lenina, 17 Września i Dzierżyńskiego mieli możliwość obserwować widowisko z trzydziestu samochodów terenowych i samochodów oryginalnych konstrukcji luźnej prosto z okien swoich domów.

Po tem, jak były położone kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy, uczestnicy z różnych zakątków Białorusi, a także z sąsiednich Litwy i Łotwy, na swoich " koniach żelaznych " przybyli do miejsca zawodów. Tutaj ich głośnynymi brawami spotkali miłośnicy rajdów samochodowych.

W czasie, gdy załogi, występujące w pierwszej kategorii "turystyka", pokonywały trasę, a kibice uważnie śledził ich poczynania, młodzi widzowie odwiedzali atrakcje w parku miejskim: wystawy i sprzedaże, namioty handlowe ze słodką watą i popcorn. Chętni mogli przejechać się na samochodach lub wziąć udział w ruchomych i zajmujących grach.

Po uczestnikach kategorii "turystyka" na przemian rozpoczęły załogi TP-1, TP-2, TR-3. Ostatnimi wyszli na tor miłośnicy quadów (grupa ATV). Każda kategoria znajdowala się na trasie w ciągu godziny. Wyścigi off-road można było obserwować z dowolnego miejsca i do samego wieczoru. Dzięki Eugeniuszowi Seliwerstowu, prezesowi Białoruskiej samochodowej off-road federacji, widzowie byli informowani na bieżąco o tym, co się działo na torze, wiedzieli, kto jest w czołówce,a kto musiał zejść z trasy. Nie pozwalał się nudzić swisłoczanom i gościom miasta Światosław Pożarycki, prezenter profesjonalny z Pińska. W przerwach on przeprowadzał konkursy, w których grały nagrody z logotypem trophy-rajd.

Nie obeszło się na trasie bez uszkodzeń, ze względu na nich wielu ekipaży musiało opuścić trasę. Ale najbardziej odporne i przygotowane załogi nie poddali się przeszkodom i godnie zakończyły wyścig. Zwycięzcami w kategorii "turystyka" stały się Andrzej i Iwan Atasiewicze.. W kategoriach TR-1 jako pierwsi byli Jurij Panfiłow i Siergiej Dańko, TR-2 – Władimir Sawatiejew i Walery Kaskiewicz, TR-3 – Wiktor Kozłowski i Dmitrij Krotionok, ATV – Dmitrij Krawczun i Andrzej Wysoczyn.









Wieczorem na placu głównym w parku miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród twórczym i aktywnym ludziom i rodzinom młodym Swisłoczyzny. Upominki i dyplomy za aktywny udział w życiu dzielnicy otrzymali Włodzimierz Michalczyk, Katarzyna Gołub, Olga i Paweł Szapel, Anastazja i Jewgienij Dudak. Nagrody zostały wręczone przez pierwszego sekretarza RK OO BRSM Marinę Rudominą.

Znajome melodie uczestnicy mprezy otrzymali w prezencie od artystów z Grodna – młodzieżowego cover band "Radians". Wielu radości i emocji pozytywnych dostarczył dzieciom interaktywny festiwal kolorów "Bel holi". Swięto skończyło się dyskoteką młodzieżową.