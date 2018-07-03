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В Гомеле суд вынес приговор 11 подросткам, которые обливали мужчин зелёнкой

04.07.2018 17:20 — Разное | ОНТ  
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Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении 11 жителей Гомельской области, обвиняемых в совершении злостного, особо злостного хулиганства и ряда других преступлений.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Обвиняемых приговорили к срокам от года до двух лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год. Кроме того, восемь обвиняемых обязаны выплатить в общей сложности 800 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Молодые люди посредством переписки в социальных сетях предлагали определённым жителям Гомеля встретиться, как правило, на остановках общественного транспорта или рядом с рынком. После встречи окружали потенциальную жертву, под угрозой применения насилия отводили в места, где их противоправным действиям не могли бы помешать третьи лица. Далее обвиняемые высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали бы сохранить в тайне, угрозы применения насилия. Одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили её зеленкой, другому – налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо», – сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Гомель
 
 
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​Суд Центрального района г. Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении 11 жителей Гомельской области, обвиняемых в совершении злостного, особо злостного...
 
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