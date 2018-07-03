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Испытали на себе: учащиеся школ г. Березы побывали в созданном на базе заказника «Споровский» центре активного отдыха

04.07.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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«Все очень понравилось, хотел бы остаться здесь», – такой по-детски непосредственный отзыв прозвучал от одного из юных участников презентации игровых площадок и мобильной студии спортивных игр, которая 15 июня состоялась в эколого-просветительном центре заказника «Споровский» в д. Высокое. Мероприятие организовало Березовское районное экологическое общественное объединение «ЭкоРегион «Ясельда» в партнерстве с ГУ «Березовский ТЦСОН» в рамках инициативы «Питайся правильно, живи активно – это здорово и результативно!».

Испытать на себе созданный на базе заказника новый центр активного отдыха были приглашены около 20 ребят из трех городских школ и Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Березы в сопровождении педагогов и методиста Березовского районного учебно-методического кабинета Татьяны Анохиной, а также представители средств массовой информации.

Испытали на себе: учащиеся школ г. Березы побывали в созданном на базе заказника «Споровский» центре активного отдыха

Приветствовали гостей координатор инициативы Алена Ополько, директор ГПУ «РБЗ «Споровский» Вадим Протасевич, эксперт инициативы Вадим Прокопчук и председатель Стригинского сельисполкома Иван Крагель.

Для начала организаторы посвятили детей и взрослых в суть начинания, которое направлено на популяризацию активного образа жизни при помощи спортивных игр и здорового питания. Эта инициатива смогла воплотиться благодаря проекту международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и ре ализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

С мая 2018 года на базе заказника «Споровский» создана студия настольных спортивных игр, представленная популярными во многих странах мира играми: джакколо, шафлборд, корн холл, кульбуто и новус. Не забыла команда инициативы и про более близкие белорусам лапту и городки: для них оборудованы площадки и закуплен необходимый инвентарь. Сделав небольшой экскурс в историю возникновения этих игр и познакомившись с правилами, гости приступили к самому интересному. Буквально после нескольких пробных партий дети и взрослые попадали под магию игры и с большим азартом боролись за победу в личных спаррингах. Полтора часа пролетели как одно мгновение, но заряда позитивных эмоций, который получил каждый из участников промоакции, наверняка хватило на весь день.

Испытали на себе: учащиеся школ г. Березы побывали в созданном на базе заказника «Споровский» центре активного отдыха

Об этом говорили ребята и взрослые во время второй части мероприятия, проходившей в форме круглого стола. Команда инициативы также рассказала об идее проведения мастер-классов по приготовлению здоровой еды на основе традиционных рецептов наших бабушек и прабабушек. В том, что гастрономические возможности традиционной кухни более чем привлекательны, гости смогли убедиться сами, побывав в агроусадьбе «Заповедное», где для них была организована дегустация. А более подробно о региональных особенностях местной березовской кухни рассказала эксперт инициативы Мария Литвиненко, которая вместе с волонтерами «Студенческого этнографического общества» провела исследование на эту тему.

Инициатива «Питайся правильно, живи активно – это здорово и результативно!» набирает обороты, а промоакции будут проводиться в заказнике «Споровский» на протяжении всех летних каникул. Уже многие испытали на себе возможности этого нового центра активного отдыха, но еще больше людей могли бы это сделать. Поэтому приезжайте в д. Высокое, а также следите за новостями инициативы на страницах районной газеты «Маяк».

Алена ОПОЛЬКО,  координатор инициативы.

Фото Дмитрия МУЗЫКИ.

 

 
Теги: Новости
 
 
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