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Свободное плавание

04.07.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Екатерина Мошко, индивидуальный предприниматель, 27 лет

Любовь к танцам у меня с детства. Начинала танцевать дома, продолжила в школе, а во время учебы в университете занялась хип-хопом.

Из фильмов предпочитаю документальные.

Четыре года после универа отработала в Березовской районной библиотеке, потом решила уйти в свободное плавание – попробовать стать предпринимателем.

Хотела бы обладать способностью находиться в нескольких местах одновременно. Потому что на все не хватает времени.

Студию танцев «PRO-Движение» организовала поначалу для себя, еще будучи библиотекарем, – чтобы продолжить заниматься хип-хопом уже в Березе. Потом это переросло в хорошую школу для всех.

Самое неприятное в жизни – предательство.

Жизнь учит больше молчать, держать язык за зубами. Мечты должны оставаться твоими, не стоит ими делиться со всеми подряд, а еще лучше записывать их в дневник.

Первый год «PRO-Движение» было лишь в Березе, на второй год открыла филиалы в Ивацевичах и Белоозерске.

Я человек доверчивый и миролюбивый, из-за этого иногда страдаю.

Студия заработала – и мне пришлось быть и директором, и администратором, и организатором. Первый год еще удавалось все это совмещать. На второй год, когда стала работать на три города, уже некогда было танцевать самой.

Вдохновляют и оживляют спорт (бег, лыжи, аквапарк) и путешествия.

В работе мне больше всего нравится общение с людьми. С другой стороны, это и труднее всего.

Я изначально делала ставку на высокий уровень, хотелось качества, потому искала сильных преподавателей танцев.

 

Не сказала бы, что работать в библиотеке скучно.

Продолжение в выпуске за 30 июня.

Фото автора.

 
 
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Мыслями вслух с ведущим одноименной рубрике на страницах «Маяка» Николаем СИНКЕВИЧЕМ поделилась индивидуальный предприниматель Екатерина Мошко.
 
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