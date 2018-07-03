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Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30%

04.07.2018 — Разное | Герой працы  
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Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30%Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30%
Татьяна Пастернак http://vitvesti.by/04 июля 2018

В честь юбилея главной концертной площадки «Славянского базара в Витебске», а Летний амфитеатр в этом году отмечает 30-летие, дирекция форума сделала подарок зрителям.
В течение двух дней (5 и 6 июля) цены на билеты снизят на 30%. Сообщивший об этом приятном бонусе директор Международного фестиваля искусств Александр Сидоренко, пояснил, что скидка действует на все концерты в Летнем амфитеатре. А это 18 программ с участием популярных артистов разных стран.
Билеты по праздничной акции можно будет приобрести только в восьми концертных кассах Центра культуры "Витебск" в областном центре.

 
Теги: Витебск
 
 
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Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30% Татьяна Пастернак http://vitvesti.by/04 июля 2018 В честь юбилея главной концертной площадки...
 
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