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Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30%
04.07.2018 — Разное | Герой працы
Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30%
В честь юбилея главной концертной площадки «Славянского базара в Витебске», а Летний амфитеатр в этом году отмечает 30-летие, дирекция форума сделала подарок зрителям.
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Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30% Татьяна Пастернак http://vitvesti.by/04 июля 2018 В честь юбилея главной концертной площадки...
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