Два дня билеты на «Славянский базар» будут продаваться со скидкой 30%

Татьяна Пастернак http://vitvesti.by/04 июля 2018

В честь юбилея главной концертной площадки «Славянского базара в Витебске», а Летний амфитеатр в этом году отмечает 30-летие, дирекция форума сделала подарок зрителям.

В течение двух дней (5 и 6 июля) цены на билеты снизят на 30%. Сообщивший об этом приятном бонусе директор Международного фестиваля искусств Александр Сидоренко, пояснил, что скидка действует на все концерты в Летнем амфитеатре. А это 18 программ с участием популярных артистов разных стран.

Билеты по праздничной акции можно будет приобрести только в восьми концертных кассах Центра культуры "Витебск" в областном центре.