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На пожаре в Поставском районе школьница вынесла из огня четверых братьев и сестер, одна девочка погибла
04.07.2018 — Разное | Герой працы
На пожаре в Поставском районе школьница вынесла из огня четверых братьев и сестер, одна девочка погибла
В Поставском районе были оставлены без присмотра шестеро малолетних детей: девочка погибла в огне, остальных спасла старшая сестра. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.
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На пожаре в Поставском районе школьница вынесла из огня четверых братьев и сестер, одна девочка погибла
На пожаре в Поставском районе школьница вынесла из огня четверых братьев и сестер, одна девочка погибла Наталья Рыжкова http://vitvesti.by/ 02 июля 2018 В Поставском районе...
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