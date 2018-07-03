На пожаре в Поставском районе школьница вынесла из огня четверых братьев и сестер, одна девочка погибла

Наталья Рыжкова http://vitvesti.by/ 02 июля 2018

В Поставском районе были оставлены без присмотра шестеро малолетних детей: девочка погибла в огне, остальных спасла старшая сестра. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Полесье поступило спасателями 1 июля в 14.21. Горел дом местного хозяйства, где проживал животновод предприятия с сожительницей и шестью ее детьми.

Во время несчастного случая мать, находившаяся в декретном отпуске, вместо того, чтобы смотреть за детьми, распивала спиртное у соседей. Хозяин дома находился в поле. Малолетние были оставлены дома одни, самому старшему ребенку не больше десяти лет, младшему – около года. Семья состоит на учете в местном отделе образования, признана находящейся в социально опасном положении.

Пожар обнаружила старшая девочка и вынесла из горящего дома четверых детей. Разбудить сестру 2010 года рождения она не успела, позднее тело ребенка было обнаружено спасателями под слоем обрушившихся строительных конструкций.

Причина возгорания устанавливается. Дети изъяты из семьи и размещены в социально-педагогический центр Поставского района.