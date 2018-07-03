Около 10 км торговых рядов развернется на "Славянском базаре в Витебске"

4 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 10 км торговых рядов развернется на "Славянском базаре в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Размещение нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания будет осуществляться на 17 площадках. Дополнительно к услугам гостей на улицах города обустроят около 20 подворий на 4 тыс. мест, около 600 нестационарных объектов торговли с реализацией широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции общественного питания, мороженого, безалкогольных напитков и кваса, изделий народных промыслов и сувениров, в том числе с символикой фестиваля.

Продажа алкогольной продукции и пива будет осуществляться от предприятий-партнеров "Славянского базара" ("Аливария", холдинг "Кристалл", Минский завод игристых вин). Широко свою продукцию представят производители Витебской области, в том числе входящие в состав сельскохозяйственных интеграционных структур (ОАО "Молоко", Витебский мясокомбинат и др.), предприятия концерна "Белгоспищепром".-0-