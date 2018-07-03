Фото из альбома. Встреча выпускников Пинского педагогического училища

На этом фото - выпуск группы Ш-41 Пинского педучилища.





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В этом году у нас юбилей - 30 лет со дня окончания учебы. Ждем всех в Пинске. Координаты для связи в редакции.

Александр Сергеевич Сологук, Минск