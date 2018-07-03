На этом фото - выпуск группы Ш-41 Пинского педучилища.
В этом году у нас юбилей - 30 лет со дня окончания учебы. Ждем всех в Пинске. Координаты для связи в редакции.
Александр Сергеевич Сологук, Минск
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Фото из альбома. Встреча выпускников Пинского педагогического училища
04.07.2018 17:15 — Разное | Аргументы и факты
На этом фото - выпуск группы Ш-41 Пинского педучилища.
В этом году у нас юбилей - 30 лет со дня окончания учебы. Ждем всех в Пинске. Координаты для связи в редакции.
Александр Сергеевич Сологук, Минск
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Выпускники Пинского педагогического училища, 1988 год.
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