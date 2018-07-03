Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами?

Пенсионный вопрос - один из самых актуальных. Причем волнует он уже не только тех, кто вот-вот выйдет на заслуженный отдых, но и тех, кому до пенсии еще трудиться и трудиться. Специалисты Министерства труда и соцзащиты на онлайн-конференции БЕЛТА рассказали о перспективах белорусов.

Нюансы калькуляции

Пытался рассчитать свою будущую пенсию через онлайн-сервис на Национальном интернет-портале социальной защиты, но не получилось: я не знаю индивидуальный коэффициент заработка, как и стаж работы на перспективу… О. Кузнецов, Гомель

Снизить погрешность при самостоятельном расчете размера пенсии с помощью онлайн-сервиса «Пенсионный калькулятор» можно, оценив длительность стажа в полных годах и сопоставив свою зарплату со средней по стране. Нюансы использования услуги объяснила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья МУРАШКЕВИЧ. «Если для расчета пенсии указывается только минимально необходимый для назначения пенсии стаж (например, в 2018 году - 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов), то погрешность в таком расчете, конечно, будет существенной. Ведь сегодня на пенсию по возрасту женщины выходят при стаже в среднем около 33 лет (максимальный стаж, который может быть учтен при расчете пенсии женщине, - 40 лет). Чтобы снизить погрешность, можно самостоятельно оценить длительность имеющегося стажа работы и других учитываемых видов деятельности, таких как учеба, военная служба, уход за детьми, инвалидом I группы или престарелым, в полных годах (по трудовой книжке и иным документам - дипломам, справкам). Оценить величину собственного заработка (до уплаты налогов) за последние 20-25 лет работы можно, сравнив со средней зарплатой по республике. Если зарплата была на уровне средней, то индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ) ориентировочно составит 1, если в два раза выше средней - ИКЗ составит 2, наполовину ниже средней зарплаты - 0,5. Например, у женщины, имевшей в течение 20 лет работы перед назначением пенсии заработок, сопоставимый со средним по стране (ИКЗ около 1), размер пенсии в зависимости от стажа может варьироваться примерно от 250 руб. (при 20-летнем стаже) до 350 руб. (при 40-летнем стаже). При 30-летнем стаже размер пенсии составит примерно 300 руб.



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Избежать «ловушки»

Ухаживал за инвалидом I группы с получением пособия, это время засчитывается в общий стаж и учитывается в размере пенсии. Однако, поскольку уплата страховых взносов в данный период не производится, он не учитывается в минимально необходимый стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту. И как с этим быть? В. С., Минск

Кстати, статистические данные о численности граждан, которые не приобрели права на пенсию, в том числе по причине отсутствия стажа, не формируются. Но есть индивидуальный подход при назначении пенсии с недостаточным стажем. Если к пенсионному возрасту человек имеет только пять лет работы, то законодательством учитывается, по каким причинам это произошло. Если он учился, служил в армии, осуществлял уход (за детьми, инвалидами, престарелыми), иную социально значимую деятельность, то эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении пенсии: страховой стаж снижается до десяти и даже пяти лет. Однако если имели место иные причины, например, «серая» занятость, то гарантии государства в этом случае будут минимальны - социальная пенсия назначается в более высоком возрасте.



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Окна роста

Читал, что повышение пенсионного возраста для женщин (до 63 лет, как и у мужчин) может продолжиться после 2022 года. О. Александрович, Гомель

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются. Это же касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам - на сегодняшний день она не обсуждается».

Вместе с тем министр отметил, что некоторые эксперты говорят о целесообразности дальнейшего повышения пенсионного возраста до 65 лет для обоих полов, то есть более существенного повышения возраста для женщин. «Приводятся доводы о большей продолжительности их жизни, гендерном равенстве. В конечном счете, как и в любом государстве, многое будет определяться соотношением занятых в экономике и получателей социальных выплат, или, проще говоря, финансовыми возможностями», - заключил замминистра. Президент Беларуси 11 апреля 2016 года подписал указ №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет. Указ вступил в силу 1 января прошлого года. Таким образом, с 1 января 2018 года для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составляет 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), а для женщин - 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года). Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Соразмерно общегражданскому будет постепенно повышаться предельный возраст состояния на военной службе военнослужащих. По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст. В Беларуси установлены гарантии занятости для этой категории.

В 2019 году мне выходить на пенсию. За какой период нужно подтвердить заработную плату для исчисления пенсии? Л. М., Жлобин

В 2019 году заработок для исчисления пенсии будет определяться за последние 25 лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Поэтому если вы до дня назначения пенсии продолжите работать, то заработок будет учитываться начиная с 1994 года либо, если были перерывы в работе, за более ранний период. За время до введения в республике персонифицированного учета (до 1 января 2003 года) для исчисления пенсии заработок подтверждается справками от работодателей.

Марина ЛУНЕВА