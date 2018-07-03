﻿ Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами?

04.07.2018 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами?
По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. © / Фото из открытых источников

Пенсионный вопрос - один из самых актуальных. Причем волнует он уже не только тех, кто вот-вот выйдет на заслуженный отдых, но и тех, кому до пенсии еще трудиться и трудиться. Специалисты Министерства труда и соцзащиты на онлайн-конференции БЕЛТА рассказали о перспективах белорусов.

Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами? Можно ли рассчитать свою будущую пенсию онлайн?

Нюансы калькуляции

  • Пытался рассчитать свою будущую пенсию через онлайн-сервис на Национальном интернет-портале социальной защиты, но не получилось: я не знаю индивидуальный коэффициент заработка, как и стаж работы на перспективу… О. Кузнецов, Гомель

Снизить погрешность при самостоятельном расчете размера пенсии с помощью онлайн-сервиса «Пенсионный калькулятор» можно, оценив длительность стажа в полных годах и сопоставив свою зарплату со средней по стране. Нюансы использования услуги объяснила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья МУРАШКЕВИЧ. «Если для расчета пенсии указывается только минимально необходимый для назначения пенсии стаж (например, в 2018 году - 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов), то погрешность в таком расчете, конечно, будет существенной. Ведь сегодня на пенсию по возрасту женщины выходят при стаже в среднем около 33 лет (максимальный стаж, который может быть учтен при расчете пенсии женщине, - 40 лет). Чтобы снизить погрешность, можно самостоятельно оценить длительность имеющегося стажа работы и других учитываемых видов деятельности, таких как учеба, военная служба, уход за детьми, инвалидом I группы или престарелым, в полных годах (по трудовой книжке и иным документам - дипломам, справкам). Оценить величину собственного заработка (до уплаты налогов) за последние 20-25 лет работы можно, сравнив со средней зарплатой по республике. Если зарплата была на уровне средней, то индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ) ориентировочно составит 1, если в два раза выше средней - ИКЗ составит 2, наполовину ниже средней зарплаты - 0,5. Например, у женщины, имевшей в течение 20 лет работы перед назначением пенсии заработок, сопоставимый со средним по стране (ИКЗ около 1), размер пенсии в зависимости от стажа может варьироваться примерно от 250 руб. (при 20-летнем стаже) до 350 руб. (при 40-летнем стаже). При 30-летнем стаже размер пенсии составит примерно 300 руб.

Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами?
Оформить пенсию. Кто и какие документы должен собирать
Подробнее

Избежать «ловушки»

  • Ухаживал за инвалидом I группы с получением пособия, это время засчитывается в общий стаж и учитывается в размере пенсии. Однако, поскольку уплата страховых взносов в данный период не производится, он не учитывается в минимально необходимый стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту. И как с этим быть? В. С., Минск

Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами? «В феврале нам прибавили пенсию. На… 28 копеек! Все в шоке»
Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков: «С подачи СМИ, интернет-ресурсов ситуация, когда люди, в течение жизни трудившиеся менее 10-15 лет, к моменту достижения пенсионного возраста не заработали права на трудовую пенсию, получила название «пенсионная ловушка», «ловушка страхового стажа». Но определенные условия для получения пенсии, в том числе по длительности стажа работы (официальной занятости, подтвержденной в установленном порядке) с уплатой страховых взносов в фонд соцзащиты, в пенсионном законодательстве присутствовали и до принятия решений о повышении стажевых требований». В 2018 году для назначения пенсии необходимо иметь не менее 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов (ежегодно это требование увеличивается на 6 месяцев до 20 лет в 2025 году, то есть в 2019 году нужно иметь уже 17 лет работы и так далее). Если по каким-то причинам на дату достижения пенсионного возраста требуемый стаж отсутствует, можно продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период. Законодательство этого не запрещает. Валерий Ковальков обратил внимание на то, что для формирования полновесного страхового стажа (за год работы - год страхового стажа) необходима уплата взносов в фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты. Информацию о периодах уплаты взносов и величине заработной платы (дохода), из которых они уплачивались, можно получить в территориальных органах фонда соцзащиты населения.

Кстати, статистические данные о численности граждан, которые не приобрели права на пенсию, в том числе по причине отсутствия стажа, не формируются. Но есть индивидуальный подход при назначении пенсии с недостаточным стажем. Если к пенсионному возрасту человек имеет только пять лет работы, то законодательством учитывается, по каким причинам это произошло. Если он учился, служил в армии, осуществлял уход (за детьми, инвалидами, престарелыми), иную социально значимую деятельность, то эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении пенсии: страховой стаж снижается до десяти и даже пяти лет. Однако если имели место иные причины, например, «серая» занятость, то гарантии государства в этом случае будут минимальны - социальная пенсия назначается в более высоком возрасте.

Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами?
Посчитай сам. «АиФ» приводит примеры расчета пенсий
Подробнее

Окна роста

  • Читал, что повышение пенсионного возраста для женщин (до 63 лет, как и у мужчин) может продолжиться после 2022 года. О. Александрович, Гомель

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются. Это же касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам - на сегодняшний день она не обсуждается».

Вместе с тем министр отметил, что некоторые эксперты говорят о целесообразности дальнейшего повышения пенсионного возраста до 65 лет для обоих полов, то есть более существенного повышения возраста для женщин. «Приводятся доводы о большей продолжительности их жизни, гендерном равенстве. В конечном счете, как и в любом государстве, многое будет определяться соотношением занятых в экономике и получателей социальных выплат, или, проще говоря, финансовыми возможностями», - заключил замминистра. Президент Беларуси 11 апреля 2016 года подписал указ №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет. Указ вступил в силу 1 января прошлого года. Таким образом, с 1 января 2018 года для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составляет 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), а для женщин - 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года). Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Соразмерно общегражданскому будет постепенно повышаться предельный возраст состояния на военной службе военнослужащих. По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст. В Беларуси установлены гарантии занятости для этой категории.

Расчет на будущее. Что же будет с пенсией и с нами? Пенсии повысят еще раз до конца года

  • В 2019 году мне выходить на пенсию. За какой период нужно подтвердить заработную плату для исчисления пенсии? Л. М., Жлобин

В 2019 году заработок для исчисления пенсии будет определяться за последние 25 лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Поэтому если вы до дня назначения пенсии продолжите работать, то заработок будет учитываться начиная с 1994 года либо, если были перерывы в работе, за более ранний период. За время до введения в республике персонифицированного учета (до 1 января 2003 года) для исчисления пенсии заработок подтверждается справками от работодателей.

Марина ЛУНЕВА

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Министерства труда и соцзащиты на онлайн-конференции рассказали о перспективах белорусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В деревнях Слуцкого района 6 и 7 июля отметят Купалье. Список
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика