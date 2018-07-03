Работа метрополитена в Баку восстановлена

Новости Азербайджана. В Баку после масштабного сбоя в электросети возобновил работу метрополитен. Для ликвидации последствий аварии потребовалось почти двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы компенсировать отсутствие подземного транспорта, власти были вынуждены вывести на маршруты дополнительные автобусы и трамваи, а также сделать проезд бесплатным. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.





Из-за сбоя на электростанции в Баку второй день закрыто метро

Напоминаем: из-за аварии и взрыва на подстанции было нарушено электроснабжение в 39 городах и районах республики. По предварительной версии, ЧП спровоцировала жаркая погода.