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Работа метрополитена в Баку восстановлена
Новости Азербайджана. В Баку после масштабного сбоя в электросети возобновил работу метрополитен. Для ликвидации последствий аварии потребовалось почти двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы компенсировать отсутствие подземного транспорта, власти были вынуждены вывести на маршруты дополнительные автобусы и трамваи, а также сделать проезд бесплатным. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.
Напоминаем: из-за аварии и взрыва на подстанции было нарушено электроснабжение в 39 городах и районах республики. По предварительной версии, ЧП спровоцировала жаркая погода.
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Новости Азербайджана. В Баку после масштабного сбоя в электросети возобновил работу метрополитен. Для ликвидации последствий аварии потребовалось почти двое...
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