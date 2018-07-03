﻿ В Гомеле вынесен приговор в отношении 11 человек, обливавших горожан зелёнкой и угрожавших им. 21.by
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В Гомеле вынесен приговор в отношении 11 человек, обливавших горожан зелёнкой и угрожавших им

04.07.2018 17:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хулиганам, которые обливали зеленкой горожан, вынесен приговор.

По информации Гомельского областного суда, в отношении одиннадцати жителей Гомельской области вынесен приговор. Их обвиняли в совершении злостного, особо злостного хулиганства и других преступлений.

Семеро человек приговорены к 1 году лишения свободы, трое – к 1,5 годам, один – к 2 годам.

Была применена отсрочка исполнения наказания на год в отношении каждого фигуранта дела –  осужденные не могут менять место жительства без согласия органа, который ведет контроль за их поведением, с 22:00 до 06:00 должны находиться по месту жительства.

Восемь обвиняемых должны выплатить 800 рублей в пользу одного из потерпевших в качестве морального вреда.

Была применена отсрочка исполнения наказания на год в отношении каждого – осужденные не могут менять место жительства без согласия органа, который ведет контроль за их поведением, с 22:00 до 06:00 должны находиться по месту жительства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

Граждане переписывались в соцсетях с определенными жителями Гомеля и предлагали им встретиться. После чего жертву окружали, отводили в места, где бы совершению преступления не могли бы помешать третьи лица. В адрес жертв высказывались угрозы применения насилия и информация, которая дискредитировала потерпевших и которую они бы хотели сохранить в тайне.

Одной жертве частично обрили голову и облили ее зеленкой, другой – налили зеленку на руки и заставили нанести на лицо. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Хулиганам, которые обливали зеленкой горожан, вынесен приговор. По информации Гомельского областного суда, в отношении одиннадцати жителей...
 
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