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Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

04.07.2018 17:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Настоящая деревня аистов обнаружилась под Гродно. Десятки пернатых там свили гнезда буквально в нескольких метрах друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

Практически все аисты – по парам, буквально в каждом гнезде растет потомство. Местные жители говорят, что специально этих грациозных птиц никто не приманивал, они сами решили сделать деревню Подъятлы своим домом.

Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

Любопытно, что раньше это место не славилось изобилием аистов. С чем связано такое поведение птиц, остается только гадать. Но это, безусловно, добрый знак, уверены местные жители.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Настоящая деревня аистов обнаружилась под Гродно. Десятки пернатых там свили гнезда буквально в нескольких метрах друг от друга, сообщили в...
 
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