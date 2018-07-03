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Amazon откроет второй магазин «без работников» в Сиэтле

04.07.2018 17:10 — Разное | dev.by  
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Второй публичный магазин Amazon Go с полностью автоматизированным процессом покупки появится в «родном» для компании Сиэтле уже через несколько месяцев, сообщает Digital Trends.

Amazon откроет второй магазин «без работников» в Сиэтле

Его площадь будет почти вдвое больше первого и составит около 280 квадратных метров. Компания подтвердила подготовку к открытию и отметила, что новый магазин откроет двери для покупателей осенью 2018 года.

Ранее dev.by сообщал о намернии компании выйти за пределы Сиэтла и открыть Amazon Go в Чикаго и Сан-Франциско. Отдельные источники сообщают о планах Amazon открыть шесть автоматизированных продуктовых магазинов в США.

Как отмечает Digital Trends, появление новых торговых точек Amazon Go говорит о том, что Amazon довольна результатами работы первого магазина, открывшегося в январе 2018 года. Чтобы совершать покупки в Amazon Go, клиентам достаточно отсканировать одноименное приложение на входе в магазин, сложить покупки в корзины и покинуть пределы торговой точки. Списание средств происходит автоматически.

В прошлом месяце появилась информация об активной разработке аналогичной технологии в Microsoft.

 
 
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Второй публичный магазин Amazon Go с полностью автоматизированным процессом покупки появится в «родном» для компании Сиэтле уже через несколько месяцев, сообщает...
 
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