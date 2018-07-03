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Amazon откроет второй магазин «без работников» в Сиэтле
Второй публичный магазин Amazon Go с полностью автоматизированным процессом покупки появится в «родном» для компании Сиэтле уже через несколько месяцев,
Его площадь будет почти вдвое больше первого и составит около 280 квадратных метров. Компания подтвердила подготовку к открытию и отметила, что новый магазин откроет двери для покупателей осенью 2018 года.
Ранее dev.by
Как отмечает Digital Trends, появление новых торговых точек Amazon Go говорит о том, что Amazon довольна результатами работы первого магазина,
В прошлом месяце
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Второй публичный магазин Amazon Go с полностью автоматизированным процессом покупки появится в «родном» для компании Сиэтле уже через несколько месяцев, сообщает...
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