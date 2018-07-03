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Кнырович осужден на шесть лет строгого режима
Бизнесмен, директор и соучредитель ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Суд признал его виновным в даче взятки, в том числе повторно, уклонении от уплаты налогов.
Напомним, что именно такое наказание - 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества -
Вместе с Кныровичем обвиняемыми по делу проходили несколько его подчиненных, они признаны виновными в пособничестве в уклонении уплаты сумм налогов. Двое из них приговорены к четырем, третий - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, у них конфискуют имущество и лишат права занимать должности или заниматься предпринимательской деятельностью,
Кроме этого, суд постановил взыскать с обвиняемых 2,7 миллиона в счет причиненного ущерба.
Адвокат Кныровича заявил журналистам, что будет обжаловать приговор. По его словам, он "изначально заявлял о его невиновности",
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
После задержания Кныровича КГБ
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Бизнесмен, директор и соучредитель ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии...
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