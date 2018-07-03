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Кнырович осужден на шесть лет строгого режима

04.07.2018 17:25 — Разное | БДГ  
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Бизнесмен, директор и соучредитель ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Суд признал его виновным в даче взятки, в том числе повторно, уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что именно такое наказание - 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества - запросил ранее для Кныровича прокурор. 

Вместе с Кныровичем обвиняемыми по делу проходили несколько его подчиненных, они признаны виновными в пособничестве в уклонении уплаты сумм налогов. Двое из них приговорены к четырем, третий - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, у них конфискуют имущество и лишат права занимать должности или заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает БелТА.

Кроме этого, суд постановил взыскать с обвиняемых 2,7 миллиона в счет причиненного ущерба.

Адвокат Кныровича заявил журналистам, что будет обжаловать приговор. По его словам, он "изначально заявлял о его невиновности", передает «Спутник».

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

После задержания Кныровича КГБ отрапортовал, что "вскрыта, задокументирована и пресечена" противоправная деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости. Позже задержание прокомментировал сам Александр Лукашенко.

 
 
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Бизнесмен, директор и соучредитель ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии...
 
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