Кнырович осужден на шесть лет строгого режима

Бизнесмен, директор и соучредитель ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Суд признал его виновным в даче взятки, в том числе повторно, уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что именно такое наказание - 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества - запросил ранее для Кныровича прокурор.

Вместе с Кныровичем обвиняемыми по делу проходили несколько его подчиненных, они признаны виновными в пособничестве в уклонении уплаты сумм налогов. Двое из них приговорены к четырем, третий - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, у них конфискуют имущество и лишат права занимать должности или заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает БелТА.

Кроме этого, суд постановил взыскать с обвиняемых 2,7 миллиона в счет причиненного ущерба.

Адвокат Кныровича заявил журналистам, что будет обжаловать приговор. По его словам, он "изначально заявлял о его невиновности", передает «Спутник».

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.