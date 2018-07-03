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В Канаде женщина с ножом напала на пассажиров автобуса
Во вторник вечером в городе Брамптон (провинция Онтарио) 20-летняя женщина с ножом напала на пассажиров автобуса.
В результате инцидента пострадали четыре человека: мужчина и три женщины. Все они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
Нападавшую задержали. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет мотивы злоумышленницы. Вскоре женщина предстанет перед судом.
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Во вторник вечером в городе Брамптон (провинция Онтарио) 20-летняя женщина с ножом напала на пассажиров автобуса.
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