Фильм «Завтра» примет участие в Международном кинофестивале в Марселе

В прошлом году фильм был назван лучшей игровой картиной на Национальном конкурсе ММКФ «Лістапад» и стал первым белорусским фильмом, которому удалось войти в программу международного конкурса кинодебютов «Молодость на марше».

Бывший учитель английского из маленького города разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему возможность помечтать.

Фильм рассказывает о жизни в Мозыре, где население составляет сто тысяч человек. Это город, где родилась Юлия и где живут ее родители - главные герои Анатолий и Оксана Шатун.

- Мама и папа знают о моем увлечении. Как-то им сказала: хочу снять историю, помогите. И они согласились. Думали, что это просто семейное видео. Диалоги писала со слов своих родителей, сказанных ими когда-то. Мама, прочитав сценарий, спросила: «Юля, зачем ты написала про нашу жизнь?». Тогда я даже не знала, получится ли кино из отснятого материала», - так Юлия ШАТУН рассказала о том, как воплощала свою идею. - Не было цели сделать жесткую социальную картину. Конечно, снимала про то, что мне небезразлично. Однажды на занятиях мой учитель по «Белорусскому коллегиуму» Валентин Акудович сказал: «Пишите свою главную боль». И я написала. Мне кажется, получилось честно.

Сама режиссер, сценарист и продюсер окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Прикладная культурология». Живет в Минске и работает над новым кинопроектом, подробности которого пока держит в секрете. «Завтра» - ее первый полнометражный фильм. На ММКФ «Лістапад» он также получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси «За создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества».

СПРАВКА

Международный кинофестиваль в Марселе пройдет с 10 по 16 июля. Он представит фильмы со всего мира. Для многих из них показ в конкурсной программе станет мировой или международной премьерой. Фильм «Завтра» на фестивале в Марселе покажут в новой расширенной версии. Картина примет участие сразу в трех конкурсах: Международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR.

В Минске фильм «Завтра» выйдет в прокат в сентябре.