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Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании (ВИДЕО)
Курьёзный случай произошёл, когда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон зачитывал доклад о Сирии на заседании Палаты общин британского парламента. Судя по всему, в какой-то момент голосовой помощник расслышал «Hey, Siri» и принялся помогать.
«Вот что найдено в Интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…» – бодро начала Siri, вызвав смех в зале. Министр обороны отнёсся к случившемуся с юмором, заявив, что вообще мобильный телефон редко перебивает своего хозяина. Уильямсон отключил Siri и продолжил свою речь.
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Курьёзный случай произошёл, когда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон зачитывал доклад о Сирии на заседании Палаты общин британского парламента.
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