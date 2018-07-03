Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании (ВИДЕО)

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Курьёзный случай произошёл, когда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон зачитывал доклад о Сирии на заседании Палаты общин британского парламента. Судя по всему, в какой-то момент голосовой помощник расслышал «Hey, Siri» и принялся помогать.

«Вот что найдено в Интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…» – бодро начала Siri, вызвав смех в зале. Министр обороны отнёсся к случившемуся с юмором, заявив, что вообще мобильный телефон редко перебивает своего хозяина. Уильямсон отключил Siri и продолжил свою речь.