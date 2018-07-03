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От 720 рублей за квадратный метр. Уже четвертый завод хочет строить индивидуальные панельки

04.07.2018 17:44 — Разное | Tut.by  
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Белорусам уже несколько лет обещают недорогие панельные частные дома. В реальности их строит только "Гродножилстрой". Мозырский ДСК, столичный МАПИД могут строить, но пока только обещают запустить продажи. Недавно к желающим строить частные дома из панелей присоединился "Брестжилстрой". По сообщению БЕЛТА, сейчас идет модернизация этого завода крупнопанельного домостроения, которая позволит производить железобетонные конструкции для индивидуального жилья.

Что строит Гродно?

В Гродно застраивается квартал усадебной застройки «Лососно-4». Дома не индивидуальные, а блокированные, 4−6-квартирные. На первом этаже — прихожая, санузел, кухня, гараж, на втором мансардном уровне — три спальни, туалетная комната, гардеробная. «Квартиры в блокированных домах значительно выше по комфортности квартир многоэтажных секционных домов», — уточняется на сайте застройщика.


Фото: Гродножилстройкомплект

На сайте указана цена квадратного метра — 720−745 рублей. Каждая квартира в блокированном доме — около 155 квадратных метров.

Что хочет делать МАПИД?


МАПИД в Минске частные панельные дома строил, но для многодетных и «типовых потребительских качеств». А весной «выстрелил» — возвел симпатичный демонстрационный коттедж и показал, что может делать интересное частное жилье. Коттедж площадью 66 квадратных метров, высота потолков 2,7 метра. Цена квадратного метра — 1000−1300 рублей в зависимости от отделки.

Застройщику оборвали телефоны. Однако заказать себе дом по понравившемуся проекту в отделе продаж МАПИДа не получится.

— Для работы с физлицами мы выстраиваем собственную дилерскую сеть, — объяснил Иван Хичевский, заместитель директора ОАО «МАПИД». — Монтировать будут только наши строительные бригады. Дилеры будут заниматься отделкой, подводом коммуникаций и монтажом инженерных систем.

Когда появится дилерская сеть и сколько в итоге будут стоить дома, неизвестно.

Что обещает Мозырь

Мозырский домостроительный комбинат на сайте предлагает строительство панельных коттеджей по двум проектам. В описании говорится, что для строительства будут применяться теплые трехслойные панели, высота этажа — 2,8 метра.


Однако в этом сезоне построить коттедж из мозырских панелей не получится, производственные мощности на этот год уже расписаны. В производственно-техническом отделе комбината посоветовали записываться на 2019 год.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Два только обещают, один строит, но блокированные панельные дома.
 
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