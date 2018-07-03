Вот тебе, бабушка, и титул! Пенсионерка стала королевой красоты

Королева уже 6 лет как на пенсии. Муж, двое сыновей, трое внуков.

Несколько лет назад Нина сфотографировалась для одного женского журнала. Фотографии увидели новосибирские организаторы конкурсов красоты и пригласили её поучаствовать. Она отказалась: «Была не готова к конкурсу, да и как-то неудобно». А потом передумала и в 61 год отправилась соревноваться в красоте с другими замужними женщинами. Готовилась основательно: записалась в школу моделей, сшила на заказ национальный костюм, придумала творческий номер. Муж и сыновья поддерживали её во всём, говорили: «Ты обязательно победишь». И она победила в своей возрастной номинации сначала в России, а потом на международном конкурсе в Турции.

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«Мне посчастливилось - я всегда выглядела моложе своих лет. Но вот красивой, как и многие женщины, я себя не считала, - рассказывает Нина. - Был период, когда комплексовала по поводу внешности, стеснялась, когда мне делали комплименты. Зато после того как вышла на пенсию, осознала: не нужно стремиться быть похожей на какой-то идеал. Надо любить себя, своё лицо и тело, и тогда всем окружающим будет казаться, что ты особенная.

В чудеса пластической хирургии я не верю. Сохранить красоту и здоровье только с помощью уколов и подтяжек невозможно. Женщина красива своим жизнелюбием. Старость одолеет быстро, если сидеть без дела. У меня много увлечений. В местном клубе с подругами занимаемся танцами, фитнесом. С весны по ноябрь купаемся в нашем Обском море. Зимой обливаюсь холодной водой на морозе, катаюсь в лесу на лыжах. А летом мне вообще скучать не приходится. Огород у меня 33 сотки, я всё время в движении. Сажаю по 10-20 грядок моркови и поле тыквы. Осенью на столе всегда свежевыжатые морковный и тыквенный соки.



Красавица не побоялась сложного конкурса. Фото: Из личного архива / Нина Сусленкова

А ещё я бы посоветовала всем женщинам пенсионного возраста приобрести или сшить себе вечернее платье в пол и хотя бы пару раз в год ходить в нём куда-то. Например, в театр. Это такой праздник для души! Нам просто необходимо иногда отвлечься от домашних дел, надеть эффектное платье, отправиться в шикарное место и почувствовать себя красивой и элегантной».