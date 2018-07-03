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Мурашки по коже: женщина чудом уцелела после встречи с байкером в Бразилии (Видео)
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Мотоцикл налетел на неё после столкновения с автомобилем.
Бразильянка, вероятно, услышала звук удара. Секунда – и она даже не успела уклониться. Но повезло: женщина оказалась ровно между мотоциклом и водителем.
Серьёзно в этой аварии никто не пострадал.
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Мотоцикл налетел на неё после столкновения с автомобилем.
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