За что могут лишить водительских прав на полгода?

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По итогам общественного обсуждения проекта изменений закона «О дорожном движении» в Госавтоинспекции Беларуси сообщили, что большинство участников обсуждения поддержали предложение ввести штрафные баллы. Эти баллы предусматривается начислять водителям за нарушения ПДД. Напомним, что общественное обсуждение проходило на правовом форуме Беларуси по 23 мая.

В ГАИ сообщили, что от участников обсуждения поступили конструктивные предложения, которые внесены в законопроект. Так, например, будет предусмотрена возможность списывать штрафные баллы. Также расширится список правонарушений, за которые подобные баллы не будут начислять.

За что будут начислять штрафные баллы?

По предлагаемой системе, лишить права управления автомобилем могут водителя, который наберет в течение года 15 штрафных баллов. Начислять за правонарушения в зависимости от уровня его характера и степени опасности будут от 1 до 4 баллов.

Лишить прав за непристегнутый ремень безопасности могут, если водителя в течение года 15 раз поймали с подобным нарушением.

А вот зафиксированных случаев управления авто в нетрезвом виде будет достаточно и четырех – и права заберут.

Водителей будут уведомлять о начисленных за нарушения ПДД баллах. Планируется, что сами водители смогут удаленно просматривать информацию с помощью приложения в интернете.

Подобные системы штрафных баллов используют за рубежом, например, в Германии, а также в других странах.

Подробнее о баллах

1 балл предполагается начислять за те нарушения, за которые предусмотрен штраф не более трех базовых величин (одна базовых величина составляет Br24,5). Это, например, незначительное превышение скорости, отсутствие отметки о прохождении техосмотра.

2 балла водители получат за нарушения, которые «награждаются» штрафом не более пяти базовых, в том числе, например, несоблюдение правил по дорожным знакам и разметке.

3 балла предусматриваются за нарушения, штрафные санкции по которым не выше десяти базовых. Это, к примеру, превышение скорости на 30 и более км/ч и др.

4 балла будут начислять за нарушения, которые караются штрафом более десяти базовых величин или вообще лишением прав. Это, в частности, управление автомобилем в пьяном виде, выезд на встречную полосу и другие.

Баллы будут числиться в течение года

Тех водителей, которые в течение года получат 15 или более баллов, могут лишить прав на управление автомобилем на шесть месяцев. Предусмотренные за нарушения штрафы, естественно, им тоже придется платить.

Как отметил сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник в эфире телеканала Беларусь 1, все нововведения и предложения основаны на практике жизни, а также с учетом опыта зарубежных коллег.

Начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон ранее при обсуждении предложений на сайте БЕЛТА обратил внимание на то, что по законопроекту баллы будут числиться за водителями в течение года. Например, баллы за нарушение 1 мая одного года будут действовать до 1 мая следующего года.

Придется ли пересдавать на права?

Александр Занимон пояснил, что проектом не предусмотрено, что для возврата водительского удостоверения придется пересдавать квалификационные экзамены.

Требование о пересдаче действует только при лишении права на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Решение о лишении водителя прав на 6 месяцев будет принимать не официальное лицо, а автоматически работающая система.

Если водитель набирает 15 баллов, выносится постановление о наложении административного взыскания за правонарушение.

Если нарушитель не присутствует на рассмотрении дела об административном правонарушении, то ему направят копию постановления и уведомление о набранных им баллах и запрете на управление автомобилем.

После того, как срок наказания истечет, водительское удостоверение просто вернут владельцу.