Он старался походить на Лукашенко. 6 фактов о задержанном главе Браславского района



Фото: braslav-star.by

Отец – директор предприятия

Жена возглавляла отдел экономики в двух райисполкомах

Супруги Драневские любили путешествовать. Фото из социальных сетей

Назначить Драневского руководителю Беларуси посоветовал Косинец

Старался походить на Лукашенко и даже получил от него похвалу

«Перейти от слов к делу В. Драневский призвал присутствующих емкой и лаконичной фразой: «Ну что, стартуем?!» После чего лично взял в руки серп и принялся жать зрелые колосья. Его примеру последовали присутствующие — руководители сельхозпредприятий, сельсоветов и высшие должностные лица района. Как и полагается в таких случаях, первые снопы торжественно перевязывали и здесь же ставили. Происходило всё под аккомпанемент народной музыки».

Лукашенко обращается к Драневскому во время визита в район в 2016 году. Фото: president.gov.by

Настроил против себя многих жителей района

Добивался требуемых сверху результатов

По подозрению в коррупционных преступлениях задержали председателя Браславского райисполкома и его супругу.раскопал интересные факты оВладимир Драневский вырос в Чашниках. Его отец – известная в городе личность.уже около 15 лет возглавляет «Автотранспортное предприятие № 9 г. Чашники». Кстати, его сын некоторое время трудился здесь начальником станции диагностики.Мать чиновника уже на пенсии – она работала технологом на местном спиртзаводе.После переезда с семьей в Браслав сын звал родителей с собой, но те переезжать отказались.Владимир Драневский довольно рано занял высокую должность – в 33 года он возглавил в Чашниках местное предприятие ЖКХ. Для глубинки это весьма важная структура, в которой трудится около 350 человек.Не отставала от мужа и. Они одногодки, оба окончили Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках, где, по всей видимости, и завязались их отношения. Елена Драневская долгое время работала начальником отдела экономики в Чашниках. Местная районка писала о ней:После назначения супруга главой Браславского района его жена заняла аналогичную должность там.Семья воспитывает двух сыновей, один из которых окончил школу.В 2015 году при назначении ряда новых председателей райисполкомов на Витебщине в кабинете упроизошла интересная сцена. Руководитель страны с недоверием обратился к главе своей Администрации: знает ли тот лично людей, которых рекомендует на высокие посты? Бывший губернатор Витебской областиответил положительно.Среди рекомендованных им руководителей был Владимир Драневский. Сегодня Косинец занимает пост помощника президента по стратегическим проектам.Владимир Драневский чутко прислушивался к тому, что требовал от руководителей глава Беларуси. К примеру, многие погорели на том, что не уделяли внимания внешнему виду предприятий и территорий. Драневский в отличие от них неоднократно заострял внимание: красиво и аккуратно должно быть как на производстве, так и вокруг него.С его появлением на Браславщине субботники в районе стали притчей во языцех. Они проходили ни раз, и ни два за год, а регулярно. Горожан даже отправляли наводить порядок в колхозы.Взял на вооружение Драневский и другие популистские приемы из арсенала Лукашенко. Летом прошлого года местная пресса писала:В 2016 году при посещении Лукашенко Браславского района Драневский удостоился от него похвалы. Председатель райисполкома сказал президенту, что, несмотря на трудную ситуацию, местные власти сохраняют трудовые коллективы хозяйств. Лукашенко положительно оценил такой подход, заметив, что работники — это золотой фонд экономики:Методы Драневского вызывали возмущение и среди простых работников, и среди предпринимателей, и даже среди сотрудников райисполкома. Спустя несколько месяцев после переезда в Браслав он поручил своим подчиненным в добровольно-принудительном порядке купить у колхоза продукции на 20 рублей.Предприниматели и бизнес при Драневском привыкли перечислять деньги на различные районные мероприятия и субботники. Глава райисполкома говорил на это, что далеко не все, но многие бизнесмены проявляют гражданскую позицию.При всех недостатках Владимир Драневский умел показывать нужный для властей результат. Это было и на предприятии ЖКХ в Чашниках (за что он удостоился звания «человека года Витебщины»), и в Браславском районе. При нем показатели социально-экономического развития пошли в гору, и район занесли на областную Доску почета.