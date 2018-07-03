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Скандал в Интернете: «Википедия» против новых норм ЕС по защите авторского права
Страницы самой популярной электронной энциклопедии закрылись сразу на нескольких языках.
Причина – протест против обсуждаемых норм Евросоюза по защите авторского права. Голосование пройдёт завтра. Принятие законопроекта, предупреждают авторы, поставит под угрозу существование «Википедии» и не только этого ресурса.
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Страницы самой популярной электронной энциклопедии закрылись сразу на нескольких языках.
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