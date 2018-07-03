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Благодарность Президента Беларуси объявлена 21 военнослужащему за успехи в учёбе и образцовое исполнение воинского долга
Благодарность Президента объявлена военнослужащим Вооружённых Сил, внутренних войск МВД и органов госбезопасности за успехи в учёбе и образцовое исполнение воинского долга.
Благодарность объявлена 21 выпускнику Военной академии, Академии Министерства внутренних дел, Института национальной безопасности и двух российских вузов.
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Благодарность Президента Беларуси объявлена 21 военнослужащему за успехи в учёбе и образцовое исполнение воинского долга
Благодарность Президента объявлена военнослужащим Вооружённых Сил, внутренних войск МВД и органов госбезопасности за успехи в учёбе и образцовое исполнение...
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