«Динамо-Минск» проведёт первый домашний матч в новом сезоне КХЛ 10 сентября

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» готовится к новому сезону КХЛ. Уже известен соперник столичного клуба в стартовом домашнем матче.

Это будет финский «Йокерит». Встреча пройдёт 10 сентября на «Минск-Арене». За месяц до старта чемпионата состоится презентация команды. После этого «Динамо» проведёт спарринги с «Сибирью» и примет участие в двух международных турнирах. Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.