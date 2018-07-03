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«Динамо-Минск» проведёт первый домашний матч в новом сезоне КХЛ 10 сентября
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» готовится к новому сезону КХЛ. Уже известен соперник столичного клуба в стартовом домашнем матче.
Это будет финский «Йокерит». Встреча пройдёт 10 сентября на «Минск-Арене». За месяц до старта чемпионата состоится презентация команды. После этого «Динамо» проведёт спарринги с «Сибирью» и примет участие в двух международных турнирах. Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» готовится к новому сезону КХЛ. Уже известен соперник столичного клуба в стартовом домашнем матче.
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