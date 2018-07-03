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Белорус Александр Василевский успешно преодолел стартовый круг парного разряда Уимблдона
В дуэте с хорватом Антонио Санчичем наш теннисист был сильнее японской пары Таро Даниэль / Ёсихито Нисиоко – 6:3, 6:4, 6:4.
Сегодня выступление в соревнованиях дуэтов начнёт и Максим Мирный. Он будет играть в паре с австрийцем Филипом Освальдом.
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В дуэте с хорватом Антонио Санчичем наш теннисист был сильнее японской пары Таро Даниэль / Ёсихито Нисиоко – 6:3, 6:4, 6:4.
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