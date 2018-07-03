Виктория Азаренко завершила выступление на Уимблдоне

Во втором круге белоруска не смогла справиться с чешкой Каролиной Плишковой.

Азаренко проиграла в двух сетах с одинаковым счётом – 3:6, 3:6. Таким образом, в женском одиночном разряде остались две белоруски – Александра Саснович и Вера Лапко.