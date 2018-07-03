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Виктория Азаренко завершила выступление на Уимблдоне
Во втором круге белоруска не смогла справиться с чешкой Каролиной Плишковой.
Азаренко проиграла в двух сетах с одинаковым счётом – 3:6, 3:6. Таким образом, в женском одиночном разряде остались две белоруски – Александра Саснович и Вера Лапко.
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Во втором круге белоруска не смогла справиться с чешкой Каролиной Плишковой.
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