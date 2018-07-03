Шокирующие кадры из Сочи: автомобиль на большой скорости протаранил пешеходов

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На кадрах с камеры наблюдения видно, как иномарка резко берёт влево и пересекает встречную полосу, а затем – на тротуаре – врезается в кампанию из шести человек.

Под колёсами машины скончался мужчина. Ещё несколько человек доставили в больницу. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.