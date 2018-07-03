Bank of America предупредил об угрозе повторения мирового финансового кризиса 1998 года

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это напоминает события 20-летней давности», - цитирует агентство аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.





На основе анализа трендов аналитики прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.





Согласно наблюдениям экспертов, сегодня сильный доллар оказывает давление на развивающиеся рынки, рынок облигаций приближается к минимуму с конца 1990-х годов и при этом акции высокотехнологичных компаний растут. Таким образом, мир оказался в таком же сжимающемся кольце, как и 20 лет назад, предупреждают в организации.





В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.





Дефолт 1998 года в России стал одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Курс рубля упал за полгода более чем в три раза: с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года.