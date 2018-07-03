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Были врачами, станут медсестрами: еще один суд над медиками

04.07.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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Гомельский областной суд пересмотрел уголовное дело медиков из Речицы.

Ранее суд Речицкого района признал кардиолога и терапевта виновными в «ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее за собой смерть пациента по неосторожности».

40-летний Анатолий Ковалевич попал в медицинское учреждение с ангиной. Через сутки умер от стеноза - сужения стенок гортани. Врачей наказали «химией», с госпиталя суд взыскал компенсацию в размере 60 тысяч рублей. Однако ни врачи, ни госпиталь не согласились с решением районного суда и подали апелляционные жалобы.

Как сообщает белорусская служба Радио «Свобода», 4 июля областной суд оставил решение районной инстанции в силе. Единственное, что суд поправил в постановлении районного суда, - так это запретил обвиняемым заниматься врачебной, а не медицинской деятельностью. Таким образом, медсестрами или фармацевтами они смогут работать.

Житель Речицы Анатолий Ковалевич в мае 2016 года попал в инфекционные отделения речицкого госпиталя с ангиной. Он жаловался врачам на боль в горле, тяжелое дыхание, просил вызвать отолоринголога. Дежурные врачи его просьбы игнорировали, потому что «был выходной». В итоге у мужчины развился стеноз - сужение стенок гортани, и он умер. Вдова два года доказывала: в смерти Анатолия виноваты врачи, а не трагический случай, как первоначально утверждали медики и их начальство.

Напомним, что на Витебщине слушается другое «дело врачей».

 
 
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Гомельский областной суд пересмотрел уголовное дело медиков из Речицы.
 
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