Были врачами, станут медсестрами: еще один суд над медиками

Ранее суд Речицкого района признал кардиолога и терапевта виновными в «ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее за собой смерть пациента по неосторожности».





40-летний Анатолий Ковалевич попал в медицинское учреждение с ангиной. Через сутки умер от стеноза - сужения стенок гортани. Врачей наказали «химией», с госпиталя суд взыскал компенсацию в размере 60 тысяч рублей. Однако ни врачи, ни госпиталь не согласились с решением районного суда и подали апелляционные жалобы.





Радио «Свобода» , 4 июля областной суд оставил решение районной инстанции в силе. Единственное, что суд поправил в постановлении районного суда, - так это запретил обвиняемым заниматься врачебной, а не медицинской деятельностью. Таким образом, медсестрами или фармацевтами они смогут работать. Как сообщает белорусская служба, 4 июля областной суд оставил решение районной инстанции в силе. Единственное, что суд поправил в постановлении районного суда, - так это запретил обвиняемым заниматься врачебной, а не медицинской деятельностью. Таким образом, медсестрами или фармацевтами они смогут работать.





Житель Речицы Анатолий Ковалевич в мае 2016 года попал в инфекционные отделения речицкого госпиталя с ангиной. Он жаловался врачам на боль в горле, тяжелое дыхание, просил вызвать отолоринголога. Дежурные врачи его просьбы игнорировали, потому что «был выходной». В итоге у мужчины развился стеноз - сужение стенок гортани, и он умер. Вдова два года доказывала: в смерти Анатолия виноваты врачи, а не трагический случай, как первоначально утверждали медики и их начальство.



