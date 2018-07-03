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Николай Статкевич ушел из суда и попросил отвезти его в тюрьму
4 июля Первомайский суд Минска заочно оштрафовал на 980 рублей оппозиционного политика Николая Статкевича за призывы к проведению несанкционированной акции.
Статкевич был задержан 3 июля после выхода из дома, ночь он провел за решеткой. Как информирует
Как известно, Статкевич через соцсети призвал своих сторонников прийти 3 июля на "Акцию освобождения и солидарности" на улицу Толбухина. Однако там милиция задержала активистов. Всего в отделение попало около 30 человек, большинство из них впоследствии отпустили, а некоторых в среду судят.
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4 июля Первомайский суд Минска заочно оштрафовал на 980 рублей оппозиционного политика Николая Статкевича за призывы к проведению несанкционированной акции.
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