Николай Статкевич ушел из суда и попросил отвезти его в тюрьму

Радио Свобода , политик не захотел присутствовать на суде. Он заявил, что не будет участвовать в спектакле — его собирались судить за то, что он хотел "возложить цветы к памятнику". "Позор!" — сказал Николай Статкевич и вышел из зала. Охрана ему не мешала. Статкевич попросил конвой, чтобы его отвезли в тюрьму досиживать 10 суток административного ареста (наказание за одну из несанкционированных уличных акций). Статкевич был задержан 3 июля после выхода из дома, ночь он провел за решеткой. Как информирует, политик не захотел присутствовать на суде. Он заявил, что не будет участвовать в спектакле — его собирались судить за то, что он хотел "возложить цветы к памятнику". "Позор!" — сказал Николай Статкевич и вышел из зала. Охрана ему не мешала. Статкевич попросил конвой, чтобы его отвезли в тюрьму досиживать 10 суток административного ареста (наказание за одну из несанкционированных уличных акций).





Как известно, Статкевич через соцсети призвал своих сторонников прийти 3 июля на "Акцию освобождения и солидарности" на улицу Толбухина. Однако там милиция задержала активистов. Всего в отделение попало около 30 человек, большинство из них впоследствии отпустили, а некоторых в среду судят.