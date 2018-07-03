ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Статкевич ушел из суда и попросил отвезти его в тюрьму

04.07.2018 18:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
4 июля Первомайский суд Минска заочно оштрафовал на 980 рублей оппозиционного политика Николая Статкевича за призывы к проведению несанкционированной акции.

Статкевич был задержан 3 июля после выхода из дома, ночь он провел за решеткой. Как информирует Радио Свобода, политик не захотел присутствовать на суде. Он заявил, что не будет участвовать в спектакле — его собирались судить за то, что он хотел "возложить цветы к памятнику". "Позор!" — сказал Николай Статкевич и вышел из зала. Охрана ему не мешала. Статкевич попросил конвой, чтобы его отвезли в тюрьму досиживать 10 суток административного ареста (наказание за одну из несанкционированных уличных акций).

Как известно, Статкевич через соцсети призвал своих сторонников прийти 3 июля на "Акцию освобождения и солидарности" на улицу Толбухина. Однако там милиция задержала активистов. Всего в отделение попало около 30 человек, большинство из них впоследствии отпустили, а некоторых в среду судят.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июля Первомайский суд Минска заочно оштрафовал на 980 рублей оппозиционного политика Николая Статкевича за призывы к проведению несанкционированной акции.
 
Новости дня
Новости разные
 
dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить в июле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика