Весь трэш белорусских парадов: человек-кирпич из Гомеля и витебские тормоза

В прошлом году на параде 3 июля в Минске показывали кераминовские унитазы на грузовике. В этом году такого не было (только босиком прошла перед Лукашенко женщина-военнослужащий). Почему? Потому что все интересное было в регионах!

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Сегодня в соцсетях появляются снимки и видео из разных городов страны. Например, в Витебске на параде грузовик с "партизанами" проверил тормоза, и все "пассажиры" в кузове синхронно упали. Ну а что? На войне как на войне!

А в Гомеле на празднике замечен новый белорусский супергерой: "человек-кирпич".



