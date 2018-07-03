Правительство увеличило число легальных производителей белорусского самогона

В него дополнительно включены общества с ограниченной ответственностью "Дедова корчма" (по деятельности на территории кафе "Дедова корчма"), "Трест и К" (по деятельности на территории ООО "Трест и К" в Минском районе), а также совместное закрытое акционерное общество "Энерго-Оил“ (по деятельности на территории филиала "Сябры").



