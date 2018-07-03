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Правительство увеличило число легальных производителей белорусского самогона
Постановлением Совета Министров Беларуси увеличен перечень юридических лиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки (проще говоря — самогон) в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках.
В него дополнительно включены общества с ограниченной ответственностью "Дедова корчма" (по деятельности на территории кафе "Дедова корчма"), "Трест и К" (по деятельности на территории ООО "Трест и К" в Минском районе), а также совместное закрытое акционерное общество "Энерго-Оил“ (по деятельности на территории филиала "Сябры").
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Постановлением Совета Министров Беларуси увеличен перечень юридических лиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки (проще говоря — самогон) в...
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