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В польском Сейме прошли встречи с белорусской оппозицией
Польский Сейм подготовил и одобрил проект постановления по белорусскому вопросу. Это стало результатом заседания комиссии по иностранным делам с участием представителей белорусского оппозиции.
В резолюции отмечена волна репрессий, которая прошла в последние дни в Беларуси, озвучиваются конкретные фамилии задержанных политиков, среди которых лидеры оппозиции, находящиеся в СИЗО, Павел Северинец, Николай Статкевич и Григорий Костусев. Также говорится о необходимости создания "дорожной карты" для Беларуси.
Подобные встречи в польском Сейме традиционны.
Как заявил
- В Беларуси появилось больше возможностей для работы с обществом, так как режим Лукашенко понимает опасности, которые идут со стороны восточного соседа. Вопрос независимости выходит на первый план. В этой ситуации, когда действующий режим ничего не может противопоставить идее «русского мира», необходимо направлять основную поддержку на деятельность независимых СМИ, общественных объединений.
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Польский Сейм подготовил и одобрил проект постановления по белорусскому вопросу. Это стало результатом заседания комиссии по иностранным делам с участием...
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