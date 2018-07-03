В польском Сейме прошли встречи с белорусской оппозицией

В резолюции отмечена волна репрессий, которая прошла в последние дни в Беларуси, озвучиваются конкретные фамилии задержанных политиков, среди которых лидеры оппозиции, находящиеся в СИЗО, Павел Северинец, Николай Статкевич и Григорий Костусев. Также говорится о необходимости создания "дорожной карты" для Беларуси.





Подобные встречи в польском Сейме традиционны.





Радио «Рацыя» председатель Движения "За Свободу" Юрий Губаревич, одним из результатов таких встреч стало то, что Польша много внимания уделяет вопросам демократических реформ в Беларуси и соблюдению прав человека. Политик рассказал о посыле, с которым в этот раз приехал в Варшаву: Как заявилпредседатель Движения "За Свободу" Юрий Губаревич, одним из результатов таких встреч стало то, что Польша много внимания уделяет вопросам демократических реформ в Беларуси и соблюдению прав человека. Политик рассказал о посыле, с которым в этот раз приехал в Варшаву:





- В Беларуси появилось больше возможностей для работы с обществом, так как режим Лукашенко понимает опасности, которые идут со стороны восточного соседа. Вопрос независимости выходит на первый план. В этой ситуации, когда действующий режим ничего не может противопоставить идее «русского мира», необходимо направлять основную поддержку на деятельность независимых СМИ, общественных объединений.



