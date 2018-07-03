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Потрясающее зрелище: вулкан на Бали выбросил столб пепла высотой 2 км
2 июля на Бали в Индонезии вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 км.
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По словам сейсмологов, извержение длилось семь минут и 21 секунду.
Напомним, вулкан активизировался в конце июня. После последнего извержения вблизи горы пылает лес. Люди, которые жили в окрестностях вулкана, покинули свои дома.
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2 июля на Бали в Индонезии вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 км.
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