Потрясающее зрелище: вулкан на Бали выбросил столб пепла высотой 2 км

gordonua.com со ссылкой на Jakarta Post. Об этом пишетсо ссылкой на Jakarta Post.





По словам сейсмологов, извержение длилось семь минут и 21 секунду.









Напомним, вулкан активизировался в конце июня. После последнего извержения вблизи горы пылает лес. Люди, которые жили в окрестностях вулкана, покинули свои дома.