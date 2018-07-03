"Мы экспортируем пенсии". Сколько денег тратит Беларусь на пенсии уехавшим из страны и иностранцам

В Беларуси получают пенсии больше 20 тысяч иностранных граждан. Кроме того, пенсии выплачиваются также около 6 тысячам белорусов, которые проживают за пределами страны. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, выступая на прошлой неделе в парламенте.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Расходы на выплаты пенсий, пособий лицам, выбывшим за границу, а также прибывшим в Республику Беларусь, в соответствии с законодательством и международными договорами за 2017 год составили 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась гражданам, которые прибыли из Российской Федерации, — сообщила Ирина Костевич.

Министр труда пояснила, что некоторые белорусы работали за пределами страны, а «в настоящее время, будучи в пенсионном возрасте, находятся за пределами Беларуси».

— В рамках международных договоров у нас установлен пропорциональный принцип: то есть если ты работал и в Беларуси, и в какой-то другой стране, то тебе пенсия выплачивается в той сумме и в том размере отработанного времени на территории Беларуси, — сказала Ирина Костевич. — Мы экспортируем пенсии в рамках 7 международных договоров за тот период, который они (уехавшие из страны. — Прим. ред.) отработали в Республике Беларусь.

С какими странами Беларусь заключила договоры по пенсиям

В ФСЗН поясняют , что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами.

К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают.

— В случае переселения пенсионера на территорию указанных государств выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается и назначается по новому месту жительства в соответствии с законодательством государства нового места жительства, — говорят в ФСЗН. — Если пенсионер получал пенсию по прежнему месту жительства, не предусмотренную законодательством государства переселения, то выплата пенсии ему производится компетентными органами того государства, которое назначило и выплачивало пенсию до выезда (т.е. производится экспорт пенсии).

В обоих случаях за назначением пенсии следует обращаться в территориальные органы соцзащиты по новому месту жительства.

С Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.

Из стран, которые раньше входили в состав СССР, Беларусь не заключила соглашения по пенсионному обеспечению с Азербайджаном, Грузией и Эстонией, уточняют в ФСЗН.

— В случае переселения пенсионера с территории Республики Беларусь на территорию вышеуказанных государств (а также государств дальнего зарубежья) выплата пенсии производится территориальным органом социальной защиты в соответствии со статьей 92 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» — за шесть месяцев вперед перед отъездом за границу, — поясняют в ФСЗН. — Если международным договором предусмотрен экспорт пенсий, то он осуществляется ФСЗН и за счет средств государственного социального страхования. Никакие удержания из пенсий при этом не производятся.