ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маноло Каденас – главный тренер БГК им. Мешкова

04.07.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В спортивном сезоне 2018/2019 Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова возглавит известный испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56948.php

Маноло Каденас – главный тренер БГК им. Мешкова

Манало Каденас начал свою тренерскую карьеру в испанском «Леганасе», где 11 лет проработал с молодыми гандболистами. Первая профессиональная команда в его карьере - «Овьедо» (1986 -1989). Далее – работа в испанском «Сантандере» (1989-1991). На этот период приходятся и первые тренерские титулы – победы в Кубке лиги ASOBAL и Кубке обладателей кубков.

Затем был четырехлетний период в «Вальядолиде» (1991-1995). Самый же продолжительный и успешный тренерский отрезок Маноло Каденаса – в «Адемаре»: именно на этот период приходятся победы в чемпионате Испании (2001), Кубке del Rey (2002), Кубке лиги (1999). Берет Каденас титулы с «Адемаром» и на евроарене – две победы во втором по значимости континентальном турнире – Кубке обладателей кубков в 1999 и 2005 годах.

С 2007 по 2009 Каденас – главный тренер легендарной «Барселоны». С каталонской дружиной в 2008 году он выиграл Суперкубок Испании.

С 2009 года испанский специалист переходит в «Гранольерс».

С 2013 по 2016 годы Маноло Каденас – главный тренер польской «Вислы». К слову, в августе 2015 года Каденас гостил с «Вислой» в Бресте на традиционном Кубке Белгазпромбанка. Тогда польский клуб занял второе место на турнире, уступив первенство БГК.

Также с 2013 по 2016 годы Маноло Каденас возглавляет одну из сильнейших в мире национальных команд – мужскую сборную Испании по гандболу. Под его руководством испанцы выигрывают серебро (2016) и бронзу (2014) чемпионатов Европы, становятся четвертыми на чемпионате мира-2015.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56948.php

Маноло Каденас – главный тренер БГК им. Мешкова

С марта 2017 года Маноло Каденас становится у руля мужской национальной сборной Аргентины, с которой выиграл в июне этого года Панамериканские игры. Однако после чемпионата мира в январе 2019 года тренер покинет сборную и сосредоточится исключительно на работе в клубе.

В ближайшее время будет сформирован новый тренерский штаб. Отметим, что Сергей Бебешко, который проработал в роли главного тренера последние три года, покидает клуб. Руководство и администрация БГК им. Мешкова благодарит специалиста за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В спортивном сезоне 2018/2019 Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова возглавит известный испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шокирующие кадры из Сочи: автомобиль на большой скорости протаранил пешеходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика