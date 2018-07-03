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Маноло Каденас – главный тренер БГК им. Мешкова
04.07.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
В спортивном сезоне 2018/2019 Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова возглавит известный испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона.
Манало Каденас начал свою тренерскую карьеру в испанском «Леганасе», где 11 лет проработал с молодыми гандболистами. Первая профессиональная команда в его карьере - «Овьедо» (1986 -1989). Далее – работа в испанском «Сантандере» (1989-1991). На этот период приходятся и первые тренерские титулы – победы в Кубке лиги ASOBAL и Кубке обладателей кубков.
Затем был четырехлетний период в «Вальядолиде» (1991-1995). Самый же продолжительный и успешный тренерский отрезок Маноло Каденаса – в «Адемаре»: именно на этот период приходятся победы в чемпионате Испании (2001), Кубке del Rey (2002), Кубке лиги (1999). Берет Каденас титулы с «Адемаром» и на евроарене – две победы во втором по значимости континентальном турнире – Кубке обладателей кубков в 1999 и 2005 годах.
С 2007 по 2009 Каденас – главный тренер легендарной «Барселоны». С каталонской дружиной в 2008 году он выиграл Суперкубок Испании.
С 2009 года испанский специалист переходит в «Гранольерс».
С 2013 по 2016 годы Маноло Каденас – главный тренер польской «Вислы». К слову, в августе 2015 года Каденас гостил с «Вислой» в Бресте на традиционном Кубке Белгазпромбанка. Тогда польский клуб занял второе место на турнире, уступив первенство БГК.
Также с 2013 по 2016 годы Маноло Каденас возглавляет одну из сильнейших в мире национальных команд – мужскую сборную Испании по гандболу. Под его руководством испанцы выигрывают серебро (2016) и бронзу (2014) чемпионатов Европы, становятся четвертыми на чемпионате мира-2015.
С марта 2017 года Маноло Каденас становится у руля мужской национальной сборной Аргентины, с которой выиграл в июне этого года Панамериканские игры. Однако после чемпионата мира в январе 2019 года тренер покинет сборную и сосредоточится исключительно на работе в клубе.
В ближайшее время будет сформирован новый тренерский штаб. Отметим, что Сергей Бебешко, который проработал в роли главного тренера последние три года, покидает клуб. Руководство и администрация БГК им. Мешкова благодарит специалиста за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.
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В спортивном сезоне 2018/2019 Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова возглавит известный испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом...
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