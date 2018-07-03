Житель Барановичского района убил из ружья свою девушку, а потом ранил приятеля

Трагедия произошла вечером 1 июля в деревне Буда Житковичского района Гомельской области. Ее причиной стала ревность.



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Подозреваемый, 37-летний житель Барановичского района, пришел в гости к знакомому вместе со своей 26-летней девушкой, жительницей одной из деревень Любанского района.

Компания выпивала. Гость приревновал свою девушку к хозяину дома и из незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-17 застрелил ее. После этого мужчина ранил в грудь и хозяина дома, 37-летнего местного жителя, – рассказали Intex-press в Житковичском РОВД.

Кому принадлежало ружье, правоохранительные органы не сообщают. Известно, что подозреваемый работал на одном из предприятий Гомеля.

Пострадавшего госпитализировали. Ревнивого гостя задержали, сейчас он находится в ИВС. В отношении него Житковичский районный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 139 УК РБ), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.