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Житель Барановичского района убил из ружья свою девушку, а потом ранил приятеля
04.07.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Трагедия произошла вечером 1 июля в деревне Буда Житковичского района Гомельской области. Ее причиной стала ревность.
фото - иллюстрация
Подозреваемый, 37-летний житель Барановичского района, пришел в гости к знакомому вместе со своей 26-летней девушкой, жительницей одной из деревень Любанского района.
Компания выпивала. Гость приревновал свою девушку к хозяину дома и из незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-17 застрелил ее. После этого мужчина ранил в грудь и хозяина дома, 37-летнего местного жителя, – рассказали Intex-press в Житковичском РОВД.
Кому принадлежало ружье, правоохранительные органы не сообщают. Известно, что подозреваемый работал на одном из предприятий Гомеля.
Пострадавшего госпитализировали. Ревнивого гостя задержали, сейчас он находится в ИВС. В отношении него Житковичский районный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 139 УК РБ), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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Трагедия произошла вечером 1 июля в деревне Буда Житковичского района Гомельской области. Ее причиной стала ревность. фото - иллюстрация Подозреваемый, 37-летний...
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