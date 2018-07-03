29 июня 2018 года исполнилось 80 лет со дня образования Брестской ТЭЦ

В этот день состоялось торжественное собрание коллектива по случаю юбилейной даты. В праздничном мероприятии приняли участие представитель ГПО «Белэнерго» в лице С.Т. Машковича, председатель областного комитета Белорусского профессионального союза работников энергетики электротехнической и топливной промышленности С.А. Тетерин, председатель объединенного профкома РУП «Брестэнерго» О.А. Зубарь, генеральный директор РУП «Брестэнерго» С.В. Леоновец.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56946.php

Читать полностью в источнике с фото:





Брестской ТЭЦ – 80 лет.

Пройден долгий и сложный путь.





1938 – ввод в эксплуатацию станции.

1944 – военное разрушение, уничтожение станции.

1948 – восстановление.



Послевоенное развитие, сложные годы конца прошлого столетия, начало этого (этап «голодного» финансового пайка). И новый всплеск – новый этап в развитии ТЭЦ начиная с 2007 года. И все это время, за всеми этими событиями стоят люди, судьбы людей. Это специалисты, профессионалы, преданные своему делу, энергетике.

Брестская ТЭЦ вырастила не одно поколение умных, толковых, талантливых специалистов своего дела, руководителей, управленцев.



История в лицах:



Первый директор ТЭЦ – Кутиков Николай Иванович за высокие показатели в работе ТЭЦ в далеком 1952 году был переведен на работу в Главтехуправление. Нового директора станции Качалова Василия Николаевича как хорошего руководителя направили в один из отсталых колхозов области для вывода его в передовые. И впоследствии ему это удалось.



Бывший генеральный директор РЭУ «Брестэнерго» Демидюк Иван Алексеевич начинал свою трудовую деятельность машинистом турбин Брестской ТЭЦ.

В зале присутствовал Бадыкин Анатолий Анатольевич, который начинал работать электрослесарем КиПа Брестской ТЭЦ, награжденный орденом Трудовой славы III степени, бывший директор Брестских тепловых сетей.



Кстати, Машкович Сергей Тихонович – первый заместитель генерального директора, главный инженер ГПО «Белэнерго» начинал работать мастером теплоэлектроцентрали.



Генеральный директор РУП «Брестэнерго» Леоновец Сергей Васильевич также начинал свой трудовой путь мастером на Брестской ТЭЦ.



В юбилейный день в торжественной обстановке лучшим работникам были вручены грамоты и благодарности. Так, Почетной грамотой ГПО «Белэнерго» были награждены: Н.Л. Коляда – машинист котлотурбинного цеха, О.В. Шельпук – мастер производственного участка автоматики и средств измерений.



Объявлена Благодарность ГПО «Белэнерго»: С.А. Семаку –электросварщику ручной сварки котлотурбинного цеха и А.И. Хомичу – электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций электрического участка.



Стоит отметить еще одного работника теплоэлектроцентрали, а именно И.И. Карвата – старшего машиниста турбинного отделения. Ивану Ивановичу присвоено Почетное звание «Выдатнiк Беларускай энергасiстемы».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56946.php

Читать полностью в источнике с фото:







Почетной грамотой РУП «Брестэнерго» отмечены следующие работники и неработающие пенсионеры:



В.В. Якуц - слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов котлотурбинного цеха;

Е.С. Мамалыга - электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики электрического цеха;

И.А. Самута - слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха;

Л.В. Мялик - ведущий инженер химводоочистки;

В.А. Галеев - неработающий пенсионер;

В.Г. Любчук - неработающий пенсионер;

А.М. Пролиско - неработающий пенсионер.



Объявлена Благодарность РУП «Брестэнерго» следующим работникам и пенсионерам:



Ю.А. Гришкевичу - слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха;

И.Н. Савостюк - аппаратчику химводоочистки электростанции котлотурбинного цеха Брестской ТЭЦ;

Л.И. Боровик – лаборанту химического анализа котлотурбинного цеха;

Н.Н. Бебесу - электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций электротехнического цеха;

В.С. Шмакину – неработающему пенсионеру;

В.В. Андрееву – неработающему пенсионеру.



Городские власти отметили работу начальника Брестской ТЭЦ Г.А. Карпука. Ему вручена Почетная грамота Брестского городского исполнительного комитета.



В зале присутствовали ветераны Брестской ТЭЦ, Своей многолетней трудовой деятельностью эти люди помогли создать ту основу, тот фундамент, на чем базируются сегодняшние достижения. Среди них дважды орденоносец (орден «Трудовой славы III степени» и орден «Знак почета») Тимохин Иван Афанасьевич. Пролиско Альбина Михайловна награждена медалью «За трудовые заслуги», отличники энергетики Савчук Владимир Тимофеевич, Галеев Виктор Алексеевич, Самолюк Антон Антонович и другие заслуженные и уважаемые ветераны.



Достойно продолжают традиции старшего поколения и нынешние работники «Выдатнiкi Беларускай энергасiстэмы» Карпук Геннадий Александрович, Морозевич Владимир Ольгердович, неоднократно награжденные грамотами различных уровней Карват Иван Иванович и другие.