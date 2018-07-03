ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Житковичском районе мужчина приревновал свою любимую и застрелил ее

04.07.2018 18:59 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Житковичском районе мужчина приревновал свою любимую и застрелил ее
Фото из открытых источников

Как стало известно, 36-летний мужчина пришел в дом к своему знакомому и устроил там стрельбу из охотничьего ружья. В момент инцидента в доме находились его 26-летняя возлюбленная и 37-летний хозяин дома, к которому гость ее и приревновал.

В Житковичском районе мужчина приревновал свою любимую и застрелил ее В Минском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину на остановке

В результате нападения девушка получила смертельное ранение. Хозяин дома также получил ранение, но остался жив, сообщают представители Следственного комитета.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК Республики Беларусь («Убийство»). Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство произошло в населенном пункте Буда вечером 1 июля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина установила квоту в 30,8 тыс. т на ввоз серной кислоты и олеума из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика