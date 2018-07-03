В Житковичском районе мужчина приревновал свою любимую и застрелил ее

Как стало известно, 36-летний мужчина пришел в дом к своему знакомому и устроил там стрельбу из охотничьего ружья. В момент инцидента в доме находились его 26-летняя возлюбленная и 37-летний хозяин дома, к которому гость ее и приревновал.

В результате нападения девушка получила смертельное ранение. Хозяин дома также получил ранение, но остался жив, сообщают представители Следственного комитета.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК Республики Беларусь («Убийство»). Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.