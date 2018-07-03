Волонтёры устроили флешмоб накануне последнего матча ЧМ в Казани (ВИДЕО)

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Необычным способом волонтёры в Казани отметили последний матч чемпионата мира, который пройдёт в этом городе в пятницу.

Около 80 человек всю неделю в перерывах между играми учили движения. Удалось даже добиться синхронности. Мелодия для танца символичная – гимн мундиаля. В конце флешмоба – объятия и фото на память. Напомним, послезавтра в Казани за место в полуфинале сразятся сборные Бразилии и Бельгии.