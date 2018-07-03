В БГК имени Мешкова поменялся главный тренер

В сезоне-2018/19 у Брестского гандбольного клуба имени Мешкова будет новый главный тренер, сообщает пресс-служба БГК.



Маноло Каденас. Фото с сайта bgk-meshkova.com

Вместо украинского специалиста Сергея Бебешко команду возглавит испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона.

Манало Каденас начал свою тренерскую карьеру в испанском «Леганасе», где 11 лет проработал с молодыми гандболистами. Первая профессиональная команда в его карьере — «Овьедо» (1986−1989). Далее — работа в испанском «Сантандере» (1989−1991). На этот период приходятся и первые тренерские титулы — победы в Кубке лиги ASOBAL и Кубке обладателей кубков.

Затем был четырехлетний период в «Вальядолиде» (1991−1995). Самый же продолжительный и успешный тренерский отрезок Маноло Каденаса — в «Адемаре»: именно на этот период пришлись победы в чемпионате Испании (2001), Кубке del Rey (2002), Кубке лиги (1999). Брал Каденас титулы с «Адемаром» и на евроарене — две победы во втором по значимости континентальном турнире — Кубке обладателей кубков в 1999 и 2005 годах.

С 2007 по 2009 Каденас — главный тренер легендарной «Барселоны». С каталонской дружиной в 2008 году он выиграл Суперкубок Испании.

С 2009 года испанский специалист переходит в «Гранольерс».

С 2013 по 2016 годы Маноло Каденас — главный тренер польской «Вислы». К слову, в августе 2015 года Каденас гостил с «Вислой» в Бресте на традиционном Кубке Белгазпромбанка. Тогда польский клуб занял второе место на турнире, уступив первенство БГК.

Также с 2013 по 2016 годы Маноло Каденас возглавлял одну из сильнейших в мире национальных команд — мужскую сборную Испании по гандболу. Под его руководством испанцы выиграли серебро (2016) и бронзу (2014) чемпионатов Европы, стали четвертыми на чемпионате мира-2015.

С марта 2017 года Маноло Каденас встал у руля мужской национальной сборной Аргентины, с которой выиграл в июне этого года Панамериканские игры. Однако после чемпионата мира в январе 2019 года тренер покинул сборную и сосредоточился исключительно на работе в клубе.

В ближайшее время будет сформирован новый тренерский штаб.

Сергей Бебешко, который проработал в роли главного тренера последние три года, покидает клуб. С ним клуб трижды стал чемпионом Беларуси и добирался до плей-офф в Лиге чемпионов.