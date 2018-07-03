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Пропавшие в Витебской области 13-летняя девочка и 14-летний мальчик нашлись
Новости Беларуси. Пропавшие в Витебской области подростки нашлись.
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Проверялась любая информация о местонахождении пропавших. Подростков нашли у магазина в Витебске. Все это время они жили у знакомого мальчика.
Девочка решила уйти из лагеря, потому что ей там не понравилось, а мальчик из дома – из-за разногласий с родителями.
Жизни найденных несовершеннолетних ничего не угрожает. Они будут переданы родителям и законным представителям.
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Новости Беларуси. Пропавшие в Витебской области подростки нашлись. По информации УВД Витебского облисполкома, 13-летняя девочка и 14-летний мальчик пропали первого...
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