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Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

04.07.2018 18:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Со школьной скамьи – на гигантский завод. В ремонтно-механическом цехе «Беларуськалия» Александр Голубович с молодых ногтей.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Армия, университет. Спустя три десятка лет мужчина сам готовит смену и двигает научно-технический прогресс. Специальная шахтная машина с  автоматической коробкой, полным приводом и гидроусилителем – его собственное ноу-хау.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Александр Голубович, старший мастер участка РМЦ ОАО «Беларуськалий»:
Перед нами автомобиль «Белка». Эта машина десятая в этом проекте. Ожидается контракт на новый проект, новые машины.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

300 километров подземных тоннелей, 17 тысяч сотрудников. И каждая шестая тонна мирового объема калийного производства. «Беларуськалия» входит в пятерку крупнейших заводов планеты по выпуску минеральных удобрений. На экспортной карте 107 стран.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

52 миллиона тонн руды и 12 миллионов тонн удобрений. 2017 для «Беларуськалия» стал рекордным. В 2018 году тренд не поменялся – лишь за последние пять месяцев уровень добычи и производства взлетели до 103 %.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Александр Горбачев, директор З РУ ОАО «Беларуськалий»:
Страны традиционные у нас сложились за годы. Это прежде всего страны Латинской Америки, страны Европы.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Тресту, который возводил легендарный завод в 60-х, и сейчас доверяют стройки века. На его счету Борисов-арена,  штаб-квартира Национального Олимпийского комитета в Минске, цех БелАЗа в Жодино, Христорождественский собор в Солигорске, новая детская поликлиника. Ее обещают сдать аккурат к юбилею. В конце августа городу исполняется шестьдесят.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

К вершинам экономических показателей, чтобы не уронить звание самого перспективного, в Солигорске стремятся все без исключения производства. «Калінка» – третий год в топах лучших предприятия легпрома.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

А местная птицефабрика первая по производству яиц в стране. Продукция обоих предприятий экспортируется по всему миру.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Teatron-Line, Jazz-time, Транзит, Хореограф и Я.  Городские афиши пестрят яркими фестивалями и  конкурсами. А масштабное празднование Дня Независимости страны проходило при участии самых именитых артистов.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Горожане:
Для меня город Солигорск – самый замечательный город на земле.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Он славен своими традициями, своими достижениями, своей чистотой и уютом.

Город с марсианским ландшафтом: что мы не знали о Солигорске

Беларусь, с праздником тебя!

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Со школьной скамьи – на гигантский завод. В ремонтно-механическом цехе «Беларуськалия» Александр Голубович с молодых ногтей. Армия,...
 
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