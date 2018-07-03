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Жители Пуховичского района встретились с губернатором Минской области

04.07.2018 18:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий электропередач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители Пуховичского района встретились с губернатором Минской области

В населенном пункте свет есть. Но мощности линий не хватает для того, чтобы обогреть жилье.

Нет в деревне и газопровода. Последний раз реконструкцию проводили несколько лет назад, но она не затронула новые земельные наделы, которые продали с аукциона. Теперь вопрос на контроле у ​​губернатора.

Жители Пуховичского района встретились с губернатором Минской области

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Если аукционная зона и продаем участок, надо людям более доступно и внятно объяснять, что на этом участке предусмотрено и что там будет: есть ли коммуникации, дороги, энергетика, газ, вода и так далее. Чтобы человек, покупая, сразу же понимал, что он будет иметь. Наверное, это снимет многие проблемы и вопросы у людей. И у них, и у нас будет понимание, как у власти.

Всего же на прием к председателю Миноблисполкома пришли девять человек. В числе вопросов – транспортное обслуживание деревень, капитальный ремонт жилого дома, а также экономические вопросы.

 
 
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Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий...
 
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