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Жители Пуховичского района встретились с губернатором Минской области
Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий электропередач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В населенном пункте свет есть. Но мощности линий не хватает для того, чтобы обогреть жилье.
Нет в деревне и газопровода. Последний раз реконструкцию проводили несколько лет назад, но она не затронула новые земельные наделы, которые продали с аукциона. Теперь вопрос на контроле у губернатора.
Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Всего же на прием к председателю Миноблисполкома пришли девять человек. В числе вопросов – транспортное обслуживание деревень, капитальный ремонт жилого дома, а также экономические вопросы.
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Новости Беларуси. Жители деревни Лешница Пуховичского района обратились к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко с вопросом о реконструкции линий...
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