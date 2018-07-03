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В День Независимости среднесуточная регистрация преступлений была в три раза ниже, чем обычно

04.07.2018 18:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 600 мероприятий состоялось по всей Беларуси. Праздник прошел спокойно. В стране не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция 3 июля несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска (только в Минске более 140). Слаженная работа правоохранителей позволила обеспечить порядок и комфорт гостей праздника.

В День Независимости среднесуточная регистрация преступлений была в три раза ниже, чем обычно

Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Сотрудниками органов внутренних дел в местах непосредственно проведения массовых мероприятий не было допущено ни одного чрезвычайного происшествия и преступления. Особо хотелось бы подчеркнуть, что среднесуточная регистрация преступлений в этот праздничный день была порядка в три раза ниже, чем обычно.

В День Независимости среднесуточная регистрация преступлений была в три раза ниже, чем обычно

Чрезвычайных ситуаций также не допущено, хотя спасатели работали в режиме полной готовности и готовы были отреагировать на ЧП готовы в любую секунду.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Новости Беларуси. Более 600 мероприятий состоялось по всей Беларуси. Праздник прошел спокойно. В стране не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщили в...
 
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