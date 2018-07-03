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Определены все пары 1/4 финала ЧМ. Кто и с кем сыграет?
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу.
Продолжают борьбу за первое место восемь сборных – Франция, Россия, Хорватия, Бельгия, Бразилия, Англия, Швеция, Уругвай.
Известны пары, которые сыграют в четвертьфинальных матчах.
Представляем вам расписание игр:
6 июля
17:00 Уругвай – Франция
21:00 Бельгия – Бразилия
7 июля
17:00 Швеция – Англия
21:00 Россия – Хорватия
Первые 56 матчей турнира посетили более 2,5 миллионов болельщиков.
Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 июля.
Финал турнира состоится 15 июля в 18:00.
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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу. Продолжают борьбу за первое место восемь сборных – Франция, Россия, Хорватия, Бельгия, Бразилия,...
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