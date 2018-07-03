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Определены все пары 1/4 финала ЧМ. Кто и с кем сыграет?

04.07.2018 17:37 — Разное | СТВ  
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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу.

Продолжают борьбу за первое место восемь сборных – Франция, Россия, Хорватия, Бельгия, Бразилия, Англия, Швеция, Уругвай.

Известны пары, которые сыграют в четвертьфинальных матчах.

Представляем вам расписание игр:

6 июля

17:00 Уругвай – Франция

21:00 Бельгия – Бразилия

7 июля

17:00 Швеция – Англия

21:00 Россия – Хорватия

Определены все пары 1/4 финала ЧМ. Кто и с кем сыграет?
Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Первые 56 матчей турнира посетили более 2,5 миллионов болельщиков.

Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 июля.

Финал турнира состоится 15 июля в 18:00.

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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу. Продолжают борьбу за первое место восемь сборных – Франция, Россия, Хорватия, Бельгия, Бразилия,...
 
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